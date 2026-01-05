La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó su primer consejo de ministros, donde enfatizó la necesidad de paz y diálogo en la región.

En su primer mensaje oficial como presidenta interina, Rodríguez hizo un llamado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para trabajar en conjunto en una agenda de cooperación que fomente el desarrollo compartido y el respeto mutuo entre ambos países. Esta reunión se llevó a cabo tras la orden del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que le otorgó el poder por un periodo de 90 días.

Durante la sesión, Rodríguez destacó que “nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional”. Afirmó que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación, y subrayó la importancia de un relacionamiento equilibrado entre Venezuela y Estados Unidos, así como con otros países de la región.

“Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y que fortalezca una convivencia comunitaria duradera”, expresó Rodríguez. Además, hizo hincapié en que “nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra”, reiterando el mensaje del presidente Nicolás Maduro.

En el contexto de la crisis económica que enfrenta Venezuela, se estima que para que el país retome su producción histórica de crudo se requiere una inversión cercana a los 100.000 millones de dólares. Expertos consultados han indicado que solo en el mediano y largo plazo se podría esperar un aumento significativo en la oferta de petróleo.

Por otro lado, la situación internacional también se complica, ya que la Havana ha reconocido públicamente la presencia de militares cubanos en Venezuela, lo que añade una nueva dimensión a la crisis. En el ámbito diplomático, la ambición estratégica de Estados Unidos en el Ártico ha reabierto un conflicto con Dinamarca, que rechaza las intenciones estadounidenses. Además, Trump ha acusado al presidente de Colombia de “fabricar cocaína”, sugiriendo la posibilidad de enviar una misión similar a la que se realizó en Venezuela.