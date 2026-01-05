Bono Control Niño Sano 2026: Conoce los requisitos y beneficios para las familias con niños menores de 6 años

El Bono Control Niño Sano es un apoyo económico destinado a familias de Chile que participan en programas de protección social, específicamente en Chile Seguridades y Oportunidades. Este beneficio está dirigido a núcleos familiares con hijos menores de seis años que cumplan con los requisitos de salud establecidos.

Este bono se otorga mensualmente durante un período de 24 meses, siempre que se cumplan las condiciones necesarias. Para acceder a este beneficio en 2026, las familias deben estar recibiendo el Bono de Protección y el Bono Base Familiar, además de tener al menos un integrante menor de seis años al 31 de marzo del año correspondiente. Es fundamental que el solicitante firme una carta de compromiso y un Plan de Intervención, así como acreditar que el control de salud de los niños está vigente, conforme a los procedimientos de la municipalidad correspondiente.

En 2025, los beneficiarios del Bono Control Niño Sano recibieron un monto de $10.000 mensuales por cada niño, niña o adolescente que califique como causante. La asignación de este bono se realiza de manera automática, por lo que no es necesario realizar una postulación formal, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Este tipo de ayudas económicas son parte de los esfuerzos del gobierno chileno para apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad y fomentar el bienestar infantil a través de controles de salud adecuados.