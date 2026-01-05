Cuco Cerda desmiente rumores de separación con Daniela Aránguiz y asegura que su relación sigue firme a pesar de las especulaciones

La celebración de Año Nuevo generó especulaciones sobre una posible ruptura entre Daniela Aránguiz y Cuco Cerda, quienes festejaron por separado.

La opinóloga Daniela Aránguiz, quien estuvo acompañada de sus hijos y familiares durante la festividad, compartió una reflexión en sus redes sociales que ha alimentado los rumores. En su mensaje, Aránguiz expresó: “Me hubiera gustado estar con otra persona también, pero son cosas de la vida. De repente uno tiene que aceptar que no a todo el mundo le gustan las mismas cosas que a ti”. Esta declaración ha llevado a muchos a cuestionar el estado actual de su relación con Cerda.

Por su parte, Cuco Cerda, conocido por su participación en reality shows, tuvo una celebración diferente, disfrutando de una fiesta con su hermano Raimundo y compartiendo momentos con amigos en una piscina el 1 de enero. A pesar de las especulaciones sobre su relación, Cerda se pronunció en una entrevista con FMDOS, donde aseguró que sigue en una relación con Aránguiz. “Obvio que estamos juntos y todo bien”, afirmó, desestimando cualquier rumor de distanciamiento.

Sin embargo, la situación se complica por el hecho de que actualmente ambos no se siguen en Instagram, lo que ha llamado la atención de sus seguidores. Cerda minimizó esta situación, indicando que “es una red social nada más, todo bien”, sin ofrecer más detalles sobre su relación.

La atención mediática sobre la pareja se ha intensificado, especialmente tras la publicación de Aránguiz y las aclaraciones de Cerda, lo que ha llevado a los fanáticos a especular sobre el futuro de su vínculo. En el contexto de la cultura de las redes sociales, la dinámica de las relaciones personales se vuelve cada vez más visible y susceptible a la interpretación pública.