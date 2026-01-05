Humberto Sichel, famoso rostro de CHV y pareja de Macarena Pizarro, reemplazará a Álvaro Escobar en radio Bio Bío

Álvaro Escobar se despide de Radio Bío Bío tras una década, mientras un conocido rostro de Chilevisión se perfila como su posible sucesor.

El 31 de diciembre, Álvaro Escobar se despidió de su programa en Radio Bío Bío, marcando el final de una etapa de diez años al aire. Durante su emotivo adiós, Escobar expresó: “Hay que despedir el programa. Efectivamente, este es mi último programa”. Agradeció a los oyentes por su apoyo y reflexionó sobre la importancia de acompañar a la audiencia en su día a día, manifestando su emoción al decir: “Dije que no iba a llorar, pero me emociono”.

Con la salida de Escobar, se ha comenzado a especular sobre quién tomará su lugar en la conducción de “El Expreso Bío Bío”. Según el portal El Filtrador, Humberto Sichel, un conocido rostro de Chilevisión, es el principal candidato para asumir este desafío. La dirección de la emisora, liderada por los hermanos Mosciatti, parece estar de acuerdo en que Sichel es la opción más viable.

Humberto Sichel, de 44 años, cuenta con una amplia trayectoria en televisión y radio, y es reconocido en el mundo del espectáculo no solo por su carrera, sino también por su relación con la periodista Macarena Pizarro, quien es su compañera en CHV Noticias. Las fuentes internas indican que su llegada a Radio Bío Bío es casi un hecho, lo que podría marcar un nuevo capítulo en su carrera profesional.