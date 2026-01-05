Corte condena a BancoEstado a indemnizar a clienta estafada por más de $12 millones tras negligencia en 2021

La Corte de Apelaciones de Talca ha dictado un fallo en contra BancoEstado, condenándolo por negligencia en un caso de estafa que afectó a una clienta en 2021. La sentencia obliga a la entidad a devolver más de $9,6 millones a la víctima, además de pagarle $3 millones por daño moral y una multa de 150 UTM.

El caso, que ha sido reportado por El Desconcierto, se remonta a mayo de 2021, cuando un tercero se hizo pasar por un ejecutivo del banco. Este individuo logró obtener datos personales y bancarios de la clienta, induciéndola a ingresar sus claves en un sitio web falso. Entre el 12 y el 13 de mayo de ese año, se realizaron 17 transacciones en su cuenta corriente, línea de crédito y tarjeta asociada, que incluyeron transferencias, compras en línea, avances en efectivo, giros y solicitudes de crédito, sumando un total de $9.610.380.

A pesar de que estas operaciones eran inusuales y no correspondían al comportamiento habitual de la clienta, BancoEstado no activó alertas ni tomó medidas preventivas. Tras denunciar el hecho ante la Policía de Investigaciones (PDI) y presentar un reclamo formal, la entidad bancaria solo restituyó 35 UF, argumentando que la clienta había sido responsable al entregar sus claves.

El caso fue llevado al Segundo Juzgado de Policía Local de Talca y posteriormente apelado ante la Corte de Apelaciones. El tribunal determinó que la clienta había sido engañada y no había actuado con dolo ni culpa grave. Según la Ley N°20.009, el banco solo puede eximirse de responsabilidad si demuestra judicialmente que el usuario actuó con dolo o culpa grave, lo cual no se comprobó en este caso.

Además, se concluyó que BancoEstado había vulnerado la Ley del Consumidor al no proteger adecuadamente los datos de la clienta ni detectar las operaciones sospechosas que se estaban realizando en su cuenta.