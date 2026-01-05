Emociones a flor de piel: Darynka Marcic y Mariano Serce celebran su inolvidable matrimonio por la iglesia

La periodista Darynka Marcic, conocida por su trabajo en Mega, celebró su matrimonio con Mariano Serce, editor de TVN, en un emotivo fin de semana que quedará grabado en su memoria. La pareja formalizó su unión civil el viernes y el sábado se llevó a cabo la ceremonia religiosa en la parroquia de los Santos Ángeles Custodios, ubicada en Providencia.

A través de sus redes sociales, Marcic compartió momentos destacados de la celebración, que incluyó música, baile y un espectáculo de entretenimiento. La fiesta fue animada por un show inspirado en el popular “Juego del Calamar”, lo que añadió un toque divertido a la velada. En una conversación con LUN, la periodista expresó su emoción: “Tenía la ansiedad a mil, nunca me pongo nerviosa, pero este momento era tan personal, tan íntimo y emotivo que me sentía súper sensible”.

La llegada de Darynka a la iglesia fue un momento culminante, donde se emocionó al ver a su familia y amigos. “Llorar de felicidad se da pocas veces en la vida y cuando caminaba en la iglesia sentí que vivía un sueño”, comentó. Para su gran día, eligió un vestido diseñado por Heri Levi, que fue confeccionado a medida y que incluía una larga cola y detalles de perlas. “La falda mide tres metros aproximadamente y el velo unos cinco metros. Pesó mucho, pero valió la pena”, añadió.

La fiesta comenzó con una entrada sorpresa al ritmo de “Gimme Gimme” de ABBA, donde la pareja improvisó una coreografía que entusiasmó a los invitados. Además, la celebración incluyó un espectáculo de DAAP producciones con personajes como Deadpool y Ted, que resonaron con los gustos de los novios.

En cuanto a su luna de miel, Darynka reveló que viajarán en un crucero por el Caribe. También mencionó que, aunque tienen planes de agrandar la familia, lo harán con calma: “A los dos nos ilusiona esa idea, pero nadie nos apura”.