Tragedia en Indonesia: Encuentran cuerpo del entrenador Fernando Martín y tres de sus hijos tras naufragio familiar

El entrenador del Valencia Femenino B, Fernando Martín, fue hallado muerto el domingo 4 de enero tras un naufragio en Indonesia que también cobró la vida de tres de sus hijos.

Fernando Martín, de 44 años, y su familia se encontraban de vacaciones en el Parque Nacional de Komodo cuando su embarcación se hundió por causas aún no esclarecidas. El accidente ocurrió el 26 de diciembre de 2025, y aunque su esposa y su hija de 7 años fueron rescatadas con vida días después, el cuerpo de Martín fue encontrado por equipos de rescate junto al de uno de sus hijos. Las autoridades han confirmado que las únicas víctimas mortales del siniestro son el entrenador y sus tres hijos, de 9, 10 y 12 años.

Según informes de medios indonesios y españoles, el hundimiento se produjo tras un fallo en el motor del barco, lo que provocó que la embarcación se volcara repentinamente. En el momento del accidente, también había otros turistas españoles a bordo, aunque no se han reportado más víctimas fatales.

El Valencia CF Femenino B emitió un comunicado lamentando la tragedia, expresando su profunda consternación por la pérdida de Fernando Martín y sus hijos. “El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales”, se lee en el comunicado.

Martín había asumido recientemente el cargo de entrenador del equipo, que compite en la Tercera RFEF, y era conocido por su personalidad positiva y su dedicación al deporte, siendo muy valorado por sus compañeros y la institución.

El suceso ha conmocionado tanto a la comunidad deportiva en España como a la familia y amigos de las víctimas, quienes están recibiendo apoyo en este difícil momento.