Michelle Carvalho celebra la compra de su cuarta propiedad y envía un mensaje de motivación a sus seguidores

La ex chica reality Michelle Carvalho celebra la compra de su cuarto departamento, un logro que comparte con sus seguidores en redes sociales.

Michelle Carvalho, conocida por su participación en realities y por su relación con Joche Bibbó, anunció a través de su cuenta de Instagram la adquisición de su nueva propiedad, un hecho que la llena de orgullo. “Logré mi cuarta propiedad chicos. Y esto se los cuento únicamente porque he trabajado duro más de un año, sometiéndome a todo tipo de comentarios en redes sociales y TV, pero cuando el objetivo es claro no hay nadie que me desconcentre”, expresó Carvalho, reflejando su satisfacción por el esfuerzo realizado.

Además, la modelo y empresaria se refirió a su confianza en que el nuevo gobierno republicano traerá más seguridad al país. “Mientras otros ocupan su tiempo en hablar mal de mí, yo pongo mi atención en todo lo que puedo lograr con esfuerzo y sin molestar a nadie”, añadió, enfatizando su enfoque en el trabajo y la superación personal.

Carvalho también aprovechó la ocasión para motivar a sus seguidores a perseguir sus sueños, independientemente de las circunstancias. “Los motivo a ustedes también a perseguir sus sueños, en este país o en otro. Tengan siempre en mente eso por lo que trabajan a diario, cada día estarán más cerca de conseguirlo. Pronto les mostraré todo el proceso de decoración de mi nuevo departamento”, concluyó.

En el ámbito del espectáculo, se ha mencionado que Michelle Carvalho podría ser una de las sorpresas para la Gala de Viña 2026, especialmente ahora que Coca Cola será el auspiciador oficial del evento.