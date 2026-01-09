Gran Valparaíso se convierte en área metropolitana: Conoce las comunas involucradas y los beneficios que traerá esta transformación

La Contraloría General de la República ha dado luz verde a la constitución oficial del Área Metropolitana del Gran Valparaíso, una iniciativa que ya contaba con la aprobación del Gobierno Regional y del Presidente Gabriel Boric. Esta decisión convierte al Gran Valparaíso en una de las primeras áreas metropolitanas del país, operando bajo la Ley 21.074, que busca fortalecer la regionalización y otorgar nuevas atribuciones a los gobiernos regionales.

El nuevo área metropolitana incluye las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana, que en conjunto albergan a cerca de un millón de habitantes, lo que representa más del 50% de la población de la región de Valparaíso. Con esta oficialización, el Gran Valparaíso se une a otras áreas metropolitanas reconocidas, como el Gran Santiago, que comprende 40 comunas, y el Gran Concepción, que incluye a Concepción, Coronel, Chiguayante, Hualpén, Hualqui, Lota, Penco, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Tomé y Santa Juana.

La creación del Área Metropolitana del Gran Valparaíso permitirá la formación de un Comité de Alcaldes y un Consejo Metropolitano, que tendrán la capacidad de tomar decisiones significativas en áreas como el ordenamiento territorial, la planificación urbana, el transporte, la gestión vial, la vivienda y la infraestructura estratégica. Este enfoque busca abordar de manera integral los desafíos que enfrenta un territorio donde los límites comunales se han vuelto difusos debido a los desplazamientos por trabajo y estudios.

Desde el Ejecutivo se ha destacado que este avance es crucial para la región, ya que proporciona herramientas concretas para enfrentar problemas que no pueden ser resueltos desde una sola comuna. La implementación de esta nueva estructura metropolitana se espera que mejore la calidad de vida de los habitantes y optimice la gestión de recursos en el Gran Valparaíso.