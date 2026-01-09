Hermano de joven asesinado en Talcahuano revela que agresores planearon matarlo a él también: ‘Se ve la planificación’

La muerte de Cristóbal Miranda, un joven de 20 años que fue agredido durante una celebración de Año Nuevo en Talcahuano, ha generado una profunda conmoción en la comunidad y ha llevado a su hermano Vicente a revelar nuevos detalles sobre el caso y los agresores involucrados.

Cristóbal Miranda fue atacado el 1 de enero en el local Espacio Marina, en la región del Biobío, y falleció dos días después a causa de las lesiones sufridas. Vicente, quien también estuvo presente durante el ataque, ha compartido que él y su hermano habían tenido un conflicto previo con uno de los agresores el 15 de diciembre, lo que podría haber motivado la agresión.

En un video publicado en redes sociales, Vicente agradeció el apoyo recibido y solicitó que se continúe compartiendo información sobre el caso. En su mensaje, destacó que los agresores no solo planearon el ataque contra Cristóbal, sino que también tenían la intención de acabar con su vida. “Por favor sigan compartiendo las publicaciones, en especial donde se ve la planificación que tenían estos tipos para matarme a mí y a mi hermano, que lo lograron”, expresó Vicente.

La Fiscalía ha indicado que existen evidencias de premeditación en el crimen, incluyendo mensajes de los agresores en los que se refieren a la intención de “pitarse” a los hermanos y que se presentarían en una desventaja numérica de “16 contra 2”. Vicente relató que presenció el ataque y describió el proceso de duelo como “super complicado” para él y su familia, enfatizando que no desea que este tipo de violencia quede impune.

Hasta el momento, dos de los agresores han sido imputados y se encuentran en prisión preventiva. Vicente ha hecho un llamado a la comunidad para que se mantenga la atención sobre el caso y se evite que se convierta en un hecho más que se olvide con el tiempo. La situación ha generado un debate sobre la violencia en las celebraciones y la seguridad en espacios públicos en Chile.