Israel intensifica ataques a Hezbolá en Líbano durante visita de líderes europeos, aumentando tensiones en la región

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han intensificado sus ataques contra objetivos de Hezbolá en diversas áreas del Líbano, coincidiendo con la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, al país.

Este viernes, las FDI confirmaron que están llevando a cabo operaciones contra lo que describen como “objetivos terroristas de Hezbolá”. La visita de Von der Leyen y Costa incluye una parada inicial en Siria, donde se reunieron con el presidente Ahmed al Sharaa, y se espera que en las próximas horas se encuentren en Beirut con el presidente libanés, Joseph Aoun, con el objetivo de fortalecer la colaboración entre la Unión Europea y Líbano.

En el contexto de estos eventos, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, declaró desde Beirut que Teherán no busca una nueva guerra, pero está “preparado” para enfrentarla si Israel o Estados Unidos realizan nuevos ataques contra su territorio. Esta declaración se produce en medio de una escalada de tensiones en la región.

Israel ha llevado a cabo ataques en el sur del Líbano, incluyendo un ataque reciente en la localidad de Juaiya, donde se presume que se encontraba un miembro de Hezbolá. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha manifestado que los esfuerzos del Gobierno libanés para desarmar a Hezbolá son insuficientes y que esta situación es crucial para la seguridad de Israel y el futuro del Líbano.

A pesar de que Hezbolá ha cesado sus ataques con misiles y drones hacia el norte de Israel, el Gobierno israelí ha justificado sus operaciones en el sur del Líbano alegando que el grupo chií está intentando rearmarse. Desde la firma de un alto el fuego en noviembre de 2024, que aún se mantiene, las tropas israelíes continúan en el sur del Líbano, lo que ha llevado a acusaciones de violaciones del acuerdo de tregua.

Desde el inicio del alto el fuego, el Ejército de Israel ha informado de la muerte de 380 presuntos miembros de Hezbolá en Líbano, según un comunicado emitido a finales del año pasado.