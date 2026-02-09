Encuesta revela que el 49% de los chilenos apoya a Kast en respaldar candidatura de Bachelet a la ONU

Recientes encuestas de Cadem revelan opiniones divididas sobre la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

La Plaza Pública de Cadem realizó una encuesta entre el 5 y el 6 de febrero, en la que participaron 705 ciudadanos de Chile, con un margen de error de ±3,7 puntos porcentuales. Esta iniciativa fue impulsada por el presidente Gabriel Boric, junto a los gobiernos de México y Brasil, en un contexto donde la figura de Bachelet genera diversas opiniones entre la población.

Los resultados muestran que el 41% de los encuestados evalúa positivamente el gobierno de Boric, aunque un 45% considera que la candidatura de Bachelet debería ser discutida en el próximo gobierno. Un 14% de los participantes optó por no responder a esta pregunta. A pesar de la división de opiniones, muchos ciudadanos expresaron su deseo de que se apoye a la ex presidenta en su postulación para el cargo en la ONU.

En cuanto a la decisión del presidente Boric de postular a Bachelet, el 44% de los encuestados se mostró de acuerdo, mientras que un 47% se opuso a la propuesta. Un 9% no tomó una posición clara. Además, algunos ciudadanos sugirieron que la situación de Bachelet y su posible rol en la ONU debería ser evaluada más a fondo durante un eventual gobierno de José Antonio Kast.

Para poner en perspectiva los datos, un 49% de los encuestados afirmó que su decisión sobre la candidatura de Bachelet se ha mantenido constante desde el inicio, mientras que un 40% retiró su respuesta. Un 11% no respondió a esta pregunta.

