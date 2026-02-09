Milei implementa la Ley de Inocencia Fiscal para blanquear dólares ocultos y reactivar la economía argentina

El Gobierno argentino ha implementado un nuevo sistema tributario a través de la ley de Inocencia Fiscal, que permite el blanqueo de ahorros no declarados, conocidos como “dólares bajo el colchón”, con el fin de fomentar su integración al sistema formal sin requerir una revisión previa del origen de esos fondos.

La normativa fue oficializada este lunes con su publicación en el Boletín Oficial, firmada por el presidente Javier Milei. Esta medida activa el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) y redefine los parámetros de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, destacó en la red social X que “durante años, la política expulsó a millones de argentinos del sistema y después los castigó por intentar cuidar sus ahorros. Cambio de época: ahora lo tuyo es tuyo”.

De acuerdo con la nueva normativa, los contribuyentes solo necesitan presentar una declaración jurada simplificada y realizar el pago correspondiente para que su dinero pase a ser legal, sin que se admitan pruebas en contrario, a menos que la ARCA detecte discrepancias significativas. Este cambio implica que el organismo solo podrá verificar los ingresos declarados y las deducciones permitidas, excluyendo la variación patrimonial, los consumos personales y los depósitos bancarios, lo que representa un cambio importante en el enfoque tradicional de fiscalización.

El Régimen Simplificado de Ganancias es opcional y está destinado a personas físicas y patrimonios provenientes de sucesiones o herencias, con ingresos anuales de hasta 1.000 millones de pesos argentinos (aproximadamente 700 mil dólares) y un patrimonio de hasta 10.000 millones de pesos (cerca de 7 millones de dólares), verificados en los últimos tres ejercicios fiscales.

Los ahorros que se blanqueen deberán ser ingresados al sistema financiero mediante depósitos en la cuenta del contribuyente o transferencias directas al vendedor en caso de compras de bienes o servicios. Sin embargo, se mantiene la excepción para la adquisición de inmuebles, que podrá realizarse en efectivo. Además, se han elevado los umbrales de información bancaria, de modo que las operaciones de hasta 10 millones de pesos (alrededor de 6.900 dólares) mensuales no generarán reportes automáticos a la ARCA.

Asimismo, se han incrementado los límites de punibilidad: la evasión simple ahora se establece en 100 millones de pesos (69.000 dólares) y la evasión agravada en 1.000 millones de pesos (cerca de 690.000 dólares).

Según el Ministerio de Economía, este nuevo esquema tiene como objetivo facilitar el uso de ahorros acumulados fuera del sistema y dinamizar la actividad económica, en un contexto donde se estima que aún hay alrededor de 170.000 millones de dólares fuera del circuito formal. Esta medida forma parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer las reservas del Banco Central de Argentina y cumplir con los compromisos adquiridos en el acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).