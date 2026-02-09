Fernando Godoy se prepara para brillar en el Festival de Viña 2026 como coanimador junto a Karen Doggenweiler

El Festival de Viña del Mar 2026 contará con Fernando Godoy como coanimador, generando gran expectativa en el mundo del espectáculo.

El Festival de Viña del Mar, reconocido como el evento musical más destacado de Chile y una de las plataformas televisivas más importantes de Latinoamérica, ha confirmado a Fernando Godoy como uno de sus coanimadores para la edición de 2026. Este anuncio ha causado sorpresa y entusiasmo entre los seguidores del certamen, que cada año espera con ansias la elección de sus animadores, un proceso que siempre genera debate y titulares en los medios.

Godoy, conocido por su participación en exitosas producciones de la televisión chilena como “Casado con Hijos”, “Pituca sin lucas”, “Isla Paraíso” y “Nuevo Amores de Mercado”, ha demostrado ser uno de los rostros más emblemáticos de la ficción nacional. Su trayectoria en el entretenimiento lo ha preparado para asumir este nuevo desafío, que considera de gran relevancia. “Me siento preparado, pero tengo que prepararme todavía más”, expresó Godoy, quien ha estado buscando consejos de colegas para manejar la presión que conlleva animar el festival más importante del país.

En esta nueva etapa, Godoy compartirá el escenario con Karen Doggenweiler, quien será su principal apoyo. La combinación de sus talentos promete ofrecer una experiencia memorable para el público, con una dupla que se anticipa llena de complicidad y profesionalismo. Con esta incorporación, Fernando Godoy se suma a la rica historia del Festival de Viña del Mar, con la misión de conquistar al famoso “Monstruo”, como se conoce al exigente público del evento.

El Festival de Viña del Mar no solo es un evento musical, sino también un fenómeno cultural que atrae a artistas de renombre internacional y a miles de espectadores cada año, consolidándose como un referente en la industria del entretenimiento en la región.