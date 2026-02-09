Surfestival Pichilemu 2026: Todo lo que necesitas saber sobre horarios, accesos y actividades para disfrutar al máximo

El Surfestival Pichilemu se prepara para celebrar su vigésimo aniversario el próximo 14 de febrero de 2026, en el Condominio Páncora, desde las 14:00 hasta las 02:00 horas, ofreciendo una jornada repleta de música, arte, surf y actividades para toda la familia.

Este evento, que se llevará a cabo en la popular localidad costera de Pichilemu, promete ser una experiencia inolvidable para los asistentes. Las entradas están disponibles a través de PuntoTicket, y se informa que los menores de 10 años podrán ingresar gratis, siempre que vengan acompañados de un adulto responsable que tenga un ticket. Para acceder al recinto, tanto el adulto como el niño deberán presentar su cédula de identidad.

El festival contará con una variada programación musical en tres escenarios. En el Escenario Santander, se presentarán artistas como Santa Cochiguagua, Israel Vibration, Akriila, Quique Neira, Cultura Profética y Los Tetas, entre otros. Por su parte, el Escenario Royal Guard tendrá actuaciones de Dave Polo, Bahiano y Pailita, mientras que el Escenario Suzuki incluirá a Casa Calma, Zinnara y Harry Nach, entre otros.

Para facilitar las transacciones durante el evento, Surfestival implementará un sistema Cashless, que utiliza pulseras con chip recargables. Este será el único método de pago aceptado dentro del festival, y se recomienda a los asistentes crear su cuenta y cargarla antes del evento. En el recinto habrá puntos de recarga y zonas Wi-Fi disponibles.

El festival también ofrecerá diversas comodidades, incluyendo un punto de hidratación, una amplia variedad de opciones gastronómicas, una zona VIP, y más de 50 expositores en la Surferia. Además, se contará con servicios de seguridad, primeros auxilios y un punto de información para los asistentes.

Se aconseja a los visitantes prepararse para condiciones climáticas variables, ya que el evento se desarrollará al aire libre. No se permitirá la entrada de mascotas, salvo los animales de servicio con la documentación correspondiente. Asimismo, se prohíbe el ingreso de alimentos y bebidas desde el exterior, y se recomienda evitar llevar accesorios de metal para un acceso más ágil, ya que habrá controles de seguridad en las entradas.

Los asistentes deben tener en cuenta que los bolsos permitidos no deben exceder las dimensiones de 40 cm x 30 cm x 12 cm, y aquellos que no cumplan con las normas de ingreso no podrán acceder al festival. La organización del Surfestival Pichilemu se compromete a ofrecer un evento seguro y entretenido para todos.