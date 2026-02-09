Renace el Festival de la Canción Cebolla: Invitación a prensa para su lanzamiento oficial en Viña del Mar

La organización del XLIII Festival de la Canción Cebolla 2026 ha convocado a la prensa para el lanzamiento oficial de este icónico evento musical, que se llevará a cabo el jueves 12 de febrero a las 12:00 horas en el Restaurant Mirazú Robata — Fusión, situado en Avda. Borgoño N.º 15.460, Reñaca.

El evento contará con la participación de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti Serrano, así como de diversas autoridades locales y artistas destacados como Bray-On, Santos Chávez, J-Matt y Álvaro Scaramelli. También estarán presentes miembros del jurado del festival, quienes jugarán un papel crucial en la evaluación de los participantes.

Este lanzamiento tiene como objetivo dar a conocer el renacimiento del Festival de la Canción Cebolla, que promete atraer tanto a la comunidad local como a la audiencia nacional con importantes novedades en su formato de competencia. Además, se implementará un innovador proceso formativo para los ganadores, lo que representa un avance significativo en la promoción del talento musical emergente en la región.

La iniciativa es considerada un hito para la escena musical regional, ya que busca revivir una tradición que ha unido a artistas emergentes con figuras consolidadas del ámbito musical. Los interesados en asistir al evento de lanzamiento deben confirmar su asistencia lo antes posible a través del correo electrónico fuentesypartnersproducciones@gmail.com o llamando al teléfono +569 7879 7156.