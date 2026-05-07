Mercado laboral: más del 40 % de los trabajadores tarda hasta seis meses en reintegrarse

Datos obtenidos por la firma global de soluciones de talento y consultoría empresarial Robert Half revelan que el 43 % de los trabajadores en Chile tardó hasta seis meses en conseguir un nuevo empleo. Un 18 % indica que demoró menos de un mes, mientras que otro 18 % permaneció desempleado entre seis meses y un año.

Diversos factores externos pueden influir en el tiempo que tarda un profesional en encontrar empleo. Sin embargo, los trabajadores pueden tomar medidas para acelerar su retorno al mercado laboral mediante una preparación más enfocada y una búsqueda de empleo más estratégica. Esto incluye adaptar el currículum a cada postulación y prepararse para las interacciones con los reclutadores a lo largo del proceso, ya sea por teléfono o de manera presencial.

Las oportunidades de trabajo por proyectos fueron destacadas por Caio Arnaes, director asociado de Robert Half Chile, quien enfatizó que “permiten que los profesionales que están buscando empleo se reincorporen al mercado laboral con mayor rapidez y, entre sus principales ventajas, ofrecen la posibilidad de transitar posteriormente hacia una oferta de trabajo permanente”.

Desafíos y oportunidades en el proceso

La fuerte competencia en el mercado laboral (43 %), la falta de oportunidades de empleo en el área de especialización (39 %) y las dificultades relacionadas con la edad, los prejuicios o la discriminación (39 %) son los tres principales obstáculos mencionados por los encuestados al buscar trabajo.

También se identificaron la falta de experiencia o de cualificaciones específicas, así como las dificultades para visibilizar habilidades y experiencia, tanto en el currículum como durante las entrevistas.

Para hacer frente a estos desafíos, Arnaes entrega algunas recomendaciones. “Además de conectar con reclutadores y profesionales de Recursos Humanos a través de redes profesionales, es importante que ex colegas, amigos e incluso familiares sepan que se está abierto a nuevas oportunidades. Aproveche el tiempo para generar conexiones mediante cursos, charlas o eventos. Una oportunidad laboral puede surgir de los lugares más inesperados”.

Asimismo, el ajuste entre las vacantes disponibles y las expectativas del candidato debe revisarse de manera honesta, considerando tanto las habilidades como los objetivos de carrera. Además, Arnaes señala que, durante una entrevista, “es fundamental demostrar que se está actualizado respecto del cargo al que se postula. Dedique tiempo a investigar la industria o la empresa para transmitir preparación durante el proceso de selección”.