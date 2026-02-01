¡Solidaridad en acción! Subasta artística en Las Condes apoyará a niños con cáncer y sus familias el 5 de febrero

El 5 de febrero de 2026, a las 19:45 horas, se realizará una subasta artística solidaria en Las Condes, Santiago, para apoyar a niños con cáncer.

La subasta, que se llevará a cabo en el Palacio Taj Mahal, ubicado en El Quisco 3380, tiene como objetivo recaudar fondos para niñas y niños, junto a sus madres, que enfrentan tratamientos oncológicos de alto costo en la capital chilena. Esta iniciativa beneficiará a la Fundación María Jesús Vergara, una organización con más de 30 años de experiencia en el acompañamiento a familias de escasos recursos que requieren tratamientos contra el cáncer, los cuales solo pueden realizarse en Santiago.

El evento se desarrollará en un ambiente cercano y distendido, donde los asistentes podrán interactuar con los artistas. La subasta incluirá obras de diversos valores, muchas de ellas a precios accesibles, para facilitar la participación de la comunidad y maximizar el impacto solidario.

La jornada contará con la animación de la reconocida actriz Cristina Tocco y el destacado productor William Geisse. Además, Andrea María Zuckermann Echagüe, responsable de la producción total del evento, también participará en la conducción junto a Tocco y Geisse.

Entre los artistas que donarán sus obras se encuentran destacados exponentes de las artes plásticas y visuales, miembros de la organización de artistas APECH, como Ximena Vega, Julio Fuentes, Gonzalo Flores, Fatty Bernardo, Paloma Gómez, Nicolás Aranda, Rodrigo Cociña, Kristjan Araos, Oscar Barra, Mayé Dabiké, René Saldaño y Vicente Prieto Zuckermann.

Este evento representa una oportunidad para que la comunidad se una en apoyo a una causa noble, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan la dura batalla contra el cáncer.