Paula Pavic comparte su sincera opinión sobre la nueva relación del Chino Ríos con Tamara Cornejo, hija del Pato

Marcelo ‘Chino’ Ríos, extenista chileno y exnúmero uno del mundo, ha iniciado una nueva relación amorosa tras su divorcio con Paula Pavic. Ríos confirmó recientemente que está saliendo con Tamara Cornejo, hija del también extenista Patricio Cornejo, conocido por su famosa frase “grande giocatore” en referencia a Ríos durante sus partidos.

En una entrevista con Las Últimas Noticias, Paula Pavic compartió su opinión sobre la nueva pareja de Ríos. “Ella me encanta. Sé que es la hija del Pato Cornejo, que tienen una historia; se conocen desde jóvenes y ella sabe su historia también, sabe dónde está pisando”, expresó Pavic, quien también se mostró optimista sobre la relación. “Y se ve una mina súper decente, súper bien. Espero que él no se la vaya a farrear. Y si él está bien, va a tener una mejor disposición”, añadió.

Por su parte, Tamara Cornejo confirmó el romance en una conversación con un periodista de espectáculos, afirmando: “Sí, amigo, es verdad, estamos bien, nos conocemos hace muchos años. Lo único que te puedo decir es que estoy muy feliz y que nos estamos conociendo nuevamente”.

Marcelo Ríos, quien ha tenido una carrera destacada en el tenis, sigue siendo una figura relevante en el deporte chileno, y su vida personal ha captado la atención de los medios y sus seguidores. La relación con Cornejo marca un nuevo capítulo en su vida tras su separación de Pavic.