Andrónico Luksic responde con firmeza a su mención en documentos del caso Epstein: “No tengo ningún vínculo con esa red”

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha hecho pública una nueva serie de más de tres millones de páginas de documentos relacionados con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, lo que ha generado un gran interés mediático y ha revelado nombres de figuras prominentes. Entre los mencionados se encuentran el economista y exministro chileno Andrés Velasco y el empresario Andrónico Luksic, quienes aparecen como sujetos de interés, aunque no hay evidencia que sugiera contacto directo con Epstein.

La información fue reportada por Radio Biobío, que destaca que el nombre de Luksic surge en un intercambio de mensajes entre Epstein y el empresario emiratí Sultan Bin Sulayem. En esta comunicación, se discute la posibilidad de una visita a Dubái para conocer al presidente del Directorio de DPWorld, Ahmed bin Sulayem. En el mensaje se pregunta: “¿Sabes algo sobre este tipo? (Andrónico Luksic)?” y se menciona que Luksic y el remitente estaban organizando una breve visita a Dubái.

Ante la mención de su nombre en este contexto, Andrónico Luksic se pronunció a través de su cuenta de X, donde negó cualquier relación con Epstein. “Jamás he estado ni me he relacionado con Epstein. No tengo ningún vínculo con esa red de delincuentes”, afirmó Luksic, quien calificó la noticia como “totalmente engañosa” y pidió a los lectores que leyeran la información completa para entender su posición.

La revelación de estos documentos se produce en un contexto donde el caso Epstein sigue generando controversia y atención internacional, dado el impacto de sus actividades delictivas y las conexiones con diversas figuras públicas. La mención de Luksic y Velasco ha suscitado reacciones en Chile, donde ambos son conocidos por su influencia en el ámbito económico y político.

La situación se desarrolla en medio de otros eventos noticiosos en Chile, como las intensas lluvias y tormentas que han afectado a diversas comunas de Santiago, lo que ha llevado a la emisión de alertas meteorológicas en varias regiones del país.