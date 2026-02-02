Laura Fernández se convierte en la primera presidenta de Costa Rica y promete un cambio profundo e irreversible en su gobierno

La candidata del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, se proclamó ganadora en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Costa Rica, logrando un apoyo significativo que le permite evitar un balotaje.

Este domingo, Fernández alcanzó el 49,61 % de los votos con el 69,4 % de las mesas escrutadas, cifra que se consolidó en un 48,5 % al llegar al 88,4 % del conteo, según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Su principal competidor, Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional, obtuvo poco más del 32 % de las preferencias, mientras que los otros 18 candidatos no lograron superar el 5 %.

La jornada electoral tuvo una participación del 69,5 %, con una abstención del 30,4 %. La presidenta del TSE, Eugenia Zamora, destacó el proceso como “ejemplar, libre y auténtico” y llamó a respetar “el veredicto de las urnas”, enfatizando la importancia de la crítica democrática y la vigilancia del poder.

En su discurso de victoria, Fernández, quien es politóloga de 39 años y exministra de la Presidencia y de Planificación, anunció el inicio de un “cambio profundo e irreversible” y propuso la creación de “la tercera república” de Costa Rica. “El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible”, afirmó ante sus seguidores en San José.

Aunque no especificó los detalles de su propuesta, durante la campaña, Fernández prometió reformas al Poder Judicial y a otras instituciones del Estado. Además, miembros de su partido han indicado que uno de los objetivos es modificar la Constitución para permitir la reelección presidencial consecutiva.

Fernández se ha presentado como la continuadora del proyecto político del actual presidente Rodrigo Chaves, a quien agradeció en su discurso, señalando que su ejemplo ha inyectado “coraje y dignidad al pueblo de Costa Rica”.

La inseguridad y el narcotráfico fueron temas centrales de su campaña, donde propuso decretar estados de excepción en áreas conflictivas y modernizar la infraestructura del país, incluyendo puertos, aeropuertos y carreteras.

A pesar de su firme postura, la presidenta electa aseguró que su gobierno se basará en el “diálogo y la conciliación”, instando a la oposición, liderada por el Partido Liberación Nacional, a adoptar una actitud “propositiva” en lugar de ser “obstruccionista y saboteadora”.

Laura Fernández asumirá la presidencia el próximo 8 de mayo, comprometiéndose a ser una “demócrata convencida” y defensora de la libertad, la vida y la familia, con el objetivo de fortalecer el Estado de derecho y construir una Costa Rica “más próspera y justa”.