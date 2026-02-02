Premios Caleuche 2026: Amparo Noguera brilla con dos galardones y se celebran las mejores actuaciones del año

La ceremonia de los Premios Caleuche 2026 se celebró el pasado domingo, destacando las mejores actuaciones en teleseries, películas y series del último año.

Durante la gala, se reconocieron las trayectorias de los actores Hugo Medina y Gloria Münchmeyer, quienes recibieron el premio a la trayectoria. Además, Paola Troncoso fue galardonada con el Premio del Público por su actuación en “Detrás del Muro”. La gran triunfadora de la noche fue Amparo Noguera, quien se llevó dos premios: mejor actriz de soporte en teleseries y mejor actriz protagónica en series.

En la categoría de teleseries, los ganadores incluyeron a Nicole Espinoza como mejor actriz protagónica y Alejandro Trejo como mejor actor protagónico, ambos por su trabajo en “El Jardín de Oliva”. Amparo Noguera también fue reconocida como mejor actriz de soporte por “Nuevo Amores de Mercado”, mientras que Gastón Salgado recibió el premio al mejor actor de soporte en la misma categoría.

En el ámbito de las series, Gabriel Urzúa fue premiado como mejor actor protagónico por “I Love Robin”, y Amparo Noguera también se destacó como mejor actriz protagónica en “Baby Bandito”. Jaime Omeñaca y Mariana Loyola fueron reconocidos como mejor actor y actriz de soporte, respectivamente, por sus actuaciones en “Hasta el final” y “Baby Bandito”.

En el cine, Daniel Muñoz y Carmen Gloria Bresky se llevaron los premios a mejor actor y actriz protagónicos por “Me rompiste el corazón”, mientras que José Soza y Paula Zúñiga fueron galardonados como mejor actor y actriz de soporte por sus papeles en “Los años salvajes” y “Las cenizas”.

La lista de ganadores también incluyó a Tamara Cortez como premio revelación por “La misteriosa mirada del Flamenco” y a Juan Pablo López como mejor comediante. Estos premios celebran el talento y la creatividad de la industria audiovisual chilena.