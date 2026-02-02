Bad Bunny hace historia al ganar el Grammy a mejor álbum del año con su emotivo disco en español

El álbum ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ de Bad Bunny hace historia al ser el primer disco en español en ganar el Grammy a Álbum del Año.

Durante la 68ª edición de los Premios Grammy, celebrada en Los Ángeles, el puertorriqueño Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Martínez Ocasio, recibió el prestigioso galardón por su álbum ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’. Este reconocimiento marca un hito en la música, ya que es la primera vez que un álbum completamente en español obtiene el Grammy a Álbum del Año. Bad Bunny, visiblemente emocionado, agradeció a su madre y a su tierra natal, Puerto Rico, al recibir el premio de manos del cantante Harry Styles.

El álbum, que es el sexto en la carrera del artista, consta de 17 canciones y se presenta como una carta de amor a Puerto Rico, abordando temas sociales relevantes, como la gentrificación que afecta a la isla. En su discurso, Bad Bunny expresó: “Puerto Rico, créeme cuando te digo que somos mucho más grandes que 100×25 y no existe nada que no podamos lograr”, haciendo alusión a la famosa expresión que describe las dimensiones de la isla.

Además, el artista dedicó su premio a “todas las personas que tuvieron que dejar su tierra natal, su país, para seguir sus sueños”, reflejando otra de las temáticas presentes en su trabajo. En una aparición anterior en la misma ceremonia, Bad Bunny había recibido el Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana, donde aprovechó para condenar las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), afirmando: “Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE”.

Estas declaraciones se producen en un contexto político tenso en Estados Unidos, marcado por las políticas migratorias de la administración de Donald Trump y la reciente violencia en Mineápolis, donde dos manifestantes fueron asesinados por agentes federales. Bad Bunny se prepara para actuar en el medio tiempo del Super Bowl, un evento que ha sido objeto de críticas por parte del presidente Trump en el pasado.