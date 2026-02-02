Billie Eilish critica a ICE tras ganar Grammy y defiende a inmigrantes en medio de tensiones políticas

Billie Eilish se llevó el Grammy a la mejor canción del año por ‘WILDFLOWER’ y aprovechó la ocasión para criticar al Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE).

Durante la ceremonia de los Grammy, celebrada el pasado domingo, Billie Eilish fue reconocida con el premio a la mejor canción del año por su tema ‘WILDFLOWER’. En su discurso de aceptación, la artista no dudó en expresar su descontento con el ICE, que ha estado en el centro de la controversia por las redadas migratorias en Mineápolis. Eilish declaró: “Nadie es ilegal en tierra robada… Que se joda el ICE: es lo único que quiero decir”.

La cantante, que compartía nominación con artistas como Bad Bunny por ‘DtMF’ y Kendrick Lamar en colaboración con SZA por el sencillo ‘Luther’, también reflexionó sobre la situación actual en Estados Unidos, marcada por tensiones políticas y operativos migratorios bajo la administración del presidente Donald Trump. Eilish expresó su esperanza, afirmando: “Ahora mismo es muy difícil saber qué decir y qué hacer. Pero me siento muy esperanzada en este lugar. Tenemos que seguir luchando, alzando la voz y protestando, porque nuestras voces de verdad importan. Las personas importan”.

El triunfo de Eilish y su hermano Finneas O’Connell en esta categoría fue considerado una de las sorpresas de la noche, y ambos continúan en la carrera por el Grammy a grabación del año, que reconoce a los autores y compositores de la letra y melodía de una canción, a diferencia del premio a grabación del año, que se centra en la producción técnica y artística, premiando a intérpretes, productores e ingenieros de grabación y mezcla.

Este reconocimiento se produce en un contexto de creciente preocupación por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, especialmente tras la muerte de dos manifestantes en Mineápolis a manos de agentes federales, lo que ha intensificado las protestas y el activismo en torno a la justicia social y los derechos humanos.