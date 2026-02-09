Horror en cárcel de La Serena: Fiscalía investiga asesinato y posibles actos de canibalismo en el penal

Un crimen brutal ha sacudido la región de Coquimbo, Chile, donde un interno del Centro Penitenciario de La Serena asesinó a su compañero de celda y presuntamente cometió actos de canibalismo con su cuerpo.

El hecho ocurrió el pasado domingo y ha sido confirmado por fuentes de Meganoticias.cl. La Fiscalía Regional de Coquimbo ha indicado que existen “indicios de antropofagia” en el cuerpo de la víctima, lo que ha llevado a una investigación exhaustiva por parte de las autoridades.

El Ministerio Público, a través de su sitio web, informó que el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) se trasladó al penal de Huachalalume para investigar la muerte del interno, identificado como F.S.S.R., a manos de su compañero de celda, M.I.F.M. Según el fiscal Eduardo Yáñez, el ataque se habría llevado a cabo con un cuchillo, causando la muerte de la víctima por una herida en el cuello.

“Dentro de lo llamativo, con posterioridad al ataque, habría comido algunas partes de la víctima”, declaró el fiscal Yáñez, quien también mencionó que se están indagando varios antecedentes y que el cuerpo ha sido remitido al Servicio Médico Legal para su análisis.

Ambos internos involucrados en este macabro suceso son chilenos y se encuentran cumpliendo condenas en el penal. La Fiscalía ha destacado la gravedad del caso y la necesidad de esclarecer todos los detalles relacionados con este crimen.

Este incidente se suma a una serie de eventos violentos que han tenido lugar en el sistema penitenciario chileno, lo que ha generado preocupación sobre la seguridad y el manejo de los internos en las cárceles del país.