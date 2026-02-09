Charles Aránguiz defiende a Meneghini tras derrota de La U y señala a jugadores como responsables del mal rendimiento

Este domingo, la Universidad de Chile sufrió una dura derrota ante Huachipato, que logró remontar el partido y vencer a los azules por 2-1 en la Liga de Primera 2026.

El encuentro, que se llevó a cabo en el Estadio Nacional, dejó a la hinchada del equipo universitario descontenta, señalando al entrenador Francisco Meneghini como responsable de las decisiones que llevaron a la pérdida del partido. La presión sobre el estratega aumenta, ya que necesita urgentemente obtener victorias para revertir el mal inicio de temporada.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Meneghini reconoció las dificultades del equipo, afirmando: “Teníamos posesiones bastante largas, incluso más que ellos, pero nos costaba transformar esa circulación en ocasiones de gol”. Su autocrítica refleja la necesidad de mejorar en la finalización de las jugadas.

Por su parte, el mediocampista Charles Aránguiz defendió al técnico, indicando que el equipo necesita tiempo para adaptarse a su estilo de juego. “Creo que el primer tiempo tuvimos alguna mejora. Después en el segundo nos costó más los primeros minutos. El partido se desordenó un poco y por pequeños detalles que no nos deberían pasar terminamos perdiendo el partido”, comentó el bicampeón de América.

Aránguiz también enfatizó que la responsabilidad de la derrota recae en los jugadores, señalando: “El partido pasa netamente por nosotros los jugadores: no tener un poco de actitud, no poner atención a los detalles pasa por los jugadores. No por el técnico”. Además, se mostró optimista sobre el futuro, asegurando que el equipo trabajará para corregir los errores y mejorar en el próximo encuentro contra Palestino, afirmando: “Todos los partidos tratamos de hacer las cosas bien para ganar… Vamos a corregir estos días para tratar de mejorar aún más contra Palestino”.