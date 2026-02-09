Victoria aplastante del PLD en Japón: Sanae Takaichi consolida su poder con más de dos tercios en la Cámara Baja

El Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, liderado por la primera ministra Sanae Takaichi, ha logrado una contundente victoria en las elecciones generales celebradas este domingo, obteniendo 316 de los 465 escaños de la Cámara Baja, según los resultados preliminares divulgados por la cadena pública NHK.

Este resultado otorga al PLD una mayoría de más de dos tercios en la Cámara Baja, lo que le permite avanzar con sus políticas de manera autónoma, incluso en caso de que sean rechazadas por la Cámara Alta, donde la coalición del PLD y el Partido de la Innovación de Japón (Ishin) se encuentra en minoría. La coalición, que ahora suma un total de 352 escaños tras los 36 que Ishin ha conseguido, ha visto un aumento en su representación, a pesar de la reciente salida del partido budista Komeito de la alianza.

En las elecciones generales anteriores, celebradas en noviembre de 2024, la coalición gobernante había obtenido 232 escaños, de los cuales 198 pertenecían al PLD. Komeito, que se había aliado con el PLD, formó recientemente una nueva alianza con el principal partido opositor, el Partido Democrático Constitucional (PDC), denominada Alianza Reformista Centrista. Esta nueva coalición ha sido la gran perdedora de la jornada electoral, logrando solo 49 escaños en comparación con los 172 que obtuvieron en las elecciones anteriores.

La oposición ha visto una drástica reducción en su representación, pasando de 233 escaños en las elecciones previas a solo 113 en esta ocasión. Un hecho notable de estos comicios ha sido el ascenso del partido minoritario Sanseito, que se ha posicionado como un exponente de la ultraderecha japonesa, obteniendo 15 escaños, un aumento significativo respecto a los dos que logró en las elecciones anteriores.

Además, el partido Team Mirai, fundado por un ingeniero de inteligencia artificial y defensor de reformas tecnológicas, ha hecho su debut en la Cámara Baja con 11 escaños. Por su parte, el Partido Democrático para el Pueblo (PDP), que desempeñó un papel importante en el nombramiento de Takaichi como primera ministra y que se consideraba un posible aliado del PLD, ha conseguido 28 escaños, uno más que en la anterior legislatura.