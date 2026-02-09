Reyes del Festival 2026: Votación popular inicia para elegir a los 20 finalistas más queridos del certamen

La elección de popularidad Reyes del Festival se llevará a cabo en el marco del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, con el objetivo de elegir a la figura más popular de la temporada estival 2026.

Organizada por Contenidos & Experiencias, el diario La Hora y la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC), esta votación se desarrollará de manera independiente y abierta al público. La primera fase comenzará el miércoles 11 de febrero a las 12:00 horas y se extenderá hasta el lunes 23 de febrero a las 23:59 horas, permitiendo que los fans y seguidores de los artistas voten a través del sitio web del diario La Hora.

El resultado de esta votación inicial se dará a conocer durante la actividad “Comunidad Festival“, programada para el martes 24 de febrero de 10:00 a 12:00 horas en el Centro de Contenidos de la “Terraza de Prensa y Creadores Digitales Reyes del Festival”, ubicada en el Novotel Viña del Mar. Esta etapa definirá a los 20 finalistas más populares, 10 para Reina y 10 para Rey, de entre aproximadamente 50 figuras que participan en la elección.

El mismo día, la Prensa Festival participará en actividades de camaradería, mientras que el miércoles 25 de febrero se llevará a cabo la votación definitiva entre las 10:00 y 20:00 horas. En esta fase, la Prensa Acreditada votará para elegir a los ganadores, comenzando el conteo de votos a las 20:00 horas, justo después de la votación, en un proceso que se realizará de manera transparente y a viva voz.

La premiación está programada para el jueves 26 de febrero, entre las 10:00 y 13:00 horas, donde se coronarán a los ganadores y se celebrará con un piscinazo. Todos los artistas, jurados, competidores y animadores del Festival, así como aquellos rostros de la transmisión oficial, son candidatos por derecho propio. Además, los canales de televisión con cobertura acreditada podrán presentar un candidato y una candidata, siempre que cuenten con la aprobación de los organizadores, en un período especial del 1 al 10 de febrero.

Desde 2006, la Dirección Ejecutiva de la campaña ha estado a cargo del periodista Jorge Ruz, mientras que la representación ante la prensa y las vocerías son responsabilidad de Sergio Maraboli, director del diario La Hora.