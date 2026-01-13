Kaufmann demanda a Awto y busca recuperar casi $3.000 millones tras quiebra de la empresa de arriendo de vehículos

A fines de marzo de 2022, la empresa chilena Awto, dedicada al arriendo de vehículos, cesó sus operaciones tras una década de funcionamiento, lo que llevó a un grupo económico a presentar dos demandas en su contra por un total de $2.650 millones.

El grupo Kaufmann S.A. Vehículos Motorizados, concesionario de Mercedes-Benz, ha interpuesto acciones legales contra Karsharing SpA y Awto Latam SpA, reclamando la restitución de inversiones realizadas antes del anuncio de cierre de Awto. En los documentos judiciales, Kaufmann detalla que busca recuperar $2.009 millones de Karsharing y $641 millones de Awto Latam, sumando un total de $2.650 millones.

La demanda se fundamenta en que, según Kaufmann, “en los últimos años las condiciones de mercado se han visto alteradas, en particular por la disminución en la demanda de los servicios ofrecidos por Karsharing/Awto, sumado a la dificultad para acceder a financiamiento adicional, por lo cual el negocio Awto se tornó inviable”. Además, la empresa menciona que realizó pagos de deudas a terceros para facilitar la liquidación de Awto, que se anunció en marzo de 2022.

El Poder Judicial ha comenzado a tramitar el caso, y ambos tribunales han emitido órdenes de ejecución y embargo en relación a las demandas presentadas. La situación de Awto y las acciones legales en su contra reflejan las dificultades que enfrentan las empresas de arriendo de vehículos en el actual contexto económico.

Awto, que operó durante diez años en el mercado chileno, se vio afectada por cambios en la demanda y condiciones del mercado, lo que ha llevado a un proceso de liquidación y a la búsqueda de compensaciones por parte de sus inversores.