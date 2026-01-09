Exalcalde de Rancagua condenado a 16 años de prisión por corrupción y malversación de fondos públicos en su gestión

Juan Ramón Godoy, exalcalde de Rancagua, ha sido condenado a 16 años de prisión por múltiples delitos de corrupción cometidos durante su gestión.

La sentencia fue emitida por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, que ya había dictado un veredicto condenatorio contra Godoy el 23 de diciembre del año pasado. El exalcalde enfrentó acusaciones del Ministerio Público por cohecho agravado, delitos tributarios, malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y lavado de activos, delitos que se habrían perpetrado entre 2021 y 2023.

En junio de 2024, Godoy fue destituido de su cargo por el Tribunal Electoral Regional de O’Higgins, en medio de acusaciones de abandono de deberes y violaciones a normas de probidad. Durante su administración, se le acusó de favorecer a empresarios cercanos, quienes actuaron como “proveedores VIP” mediante contratos directos sin justificación, lo que incluyó la omisión de cobros de multas y pagos por obras que nunca se realizaron. Estas acciones generaron un perjuicio fiscal estimado en 2.300 millones de pesos.

A raíz de las irregularidades en su gestión, el Partido Socialista suspendió la militancia de Godoy tras el inicio de la investigación. El fiscal de delitos de Alta Complejidad, Nicolás Núñez, indicó que la sentencia también incluye significativas multas económicas. Además, en la misma instancia judicial, el empresario Javier Cornejo fue sentenciado a cuatro años de pena sustitutiva y a una multa económica.