Congreso Futuro Valparaíso: Un espacio de diálogo inclusivo sobre ciencia y tecnología con participación de autoridades y expertos internacionales

El Congreso Futuro Valparaíso se inauguró con la participación de autoridades, académicos y destacados científicos internacionales, enfocándose en la democratización de la ciencia.

El evento, que se llevó a cabo en Valparaíso, reunió a figuras clave de la región, incluyendo senadores, rectores de universidades, académicos y estudiantes, con el objetivo de reflexionar sobre la democratización de las ciencias y su impacto en la sociedad. Este año, el Congreso Futuro destacó su papel en acercar a las comunidades a los avances tecnológicos y a los temas de vanguardia en el ámbito científico.

Entre los ponentes internacionales se encontraban el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, Jack Szostak; la científica socio-ambiental Alix Cosquer; y el educador y emprendedor Deepak Remola, quienes ofrecieron exposiciones magistrales sobre sus respectivas áreas de estudio. Posteriormente, se llevó a cabo un panel de discusión con académicos de las universidades de la Región de Valparaíso, donde se profundizó en las temáticas presentadas.

El filósofo español José María Lassalle cerró la jornada con una reflexión sobre el futuro de la humanidad, planteando la pregunta central del congreso: “Humanidad, ¿hacia dónde vamos?”, y abordando los desafíos éticos, sociales y culturales que enfrenta la sociedad actual.

El evento contó con la presencia de importantes autoridades, como el senador Francisco Chahuán, el gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, y la vicerrectora de investigación e innovación de la Universidad de Valparaíso, Marcela Alviña, entre otros. También asistieron representantes del cuerpo consular de Valparaíso, autoridades de Gobierno, y miembros de diversas instituciones académicas y políticas.

Congreso Futuro se ha consolidado como el cuarto evento de educación científica más relevante a nivel mundial, siendo el único de su tipo organizado por un Congreso Nacional y de acceso gratuito. Desde su creación en Chile, ha expandido su alcance internacional, con ediciones en países como Bolivia, Argentina, España y Marruecos, y una próxima versión programada en China para 2027.

Durante el encuentro, el gobernador provincial de Mendoza, Alfredo Cornejo, enfatizó la importancia de la colaboración entre la comunidad científica, académica y las instituciones políticas para abordar los desafíos globales. El senador Chahuán también destacó que uno de los objetivos del congreso es democratizar el acceso a la ciencia y reducir las brechas territoriales en el conocimiento.

Entre los temas discutidos, se abordó el impacto de los sistemas de inteligencia artificial en la vida cotidiana. En este contexto, el senador Chahuán anunció la presentación de su libro, que reflexiona sobre el uso de la prospectiva estratégica para el desarrollo del país y la mejora de la calidad de vida.

Congreso Futuro se ha convertido en un hito para la política científica en Chile, contribuyendo a instalar temas científicos en la agenda pública y promoviendo una visión descentralizada del conocimiento, con actividades simultáneas en las 16 regiones del país, buscando despertar el interés por la ciencia en niños y adolescentes.

El gobernador Rodrigo Mundaca subrayó la relevancia de la ciencia y la tecnología como herramientas esenciales para el desarrollo de los territorios, reafirmando el compromiso de las instituciones públicas y académicas con la continuidad de esta iniciativa. Por su parte, Marcela Alviña destacó el papel del congreso como un espacio inclusivo y accesible que ha ampliado el diálogo sobre ciencia y futuro, acercando estos temas a la ciudadanía sin barreras.