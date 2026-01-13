Tribunal absuelve a ex carabinero Claudio Crespo a pesar de reconocer que disparó y dejó ciego a Gustavo Gatica

El 13 de enero, el 4° Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago absolvió al ex teniente de Carabineros, Claudio Crespo, a pesar de haber sido acreditado como el autor de los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gatica durante las protestas del estallido social en Chile. La decisión del tribunal se basó en la argumentación de legítima defensa y desestimó los cargos de apremio ilegítimo, que podrían haberle acarreado hasta 12 años de prisión.

Durante el juicio, los jueces concluyeron que, aunque Crespo fue el responsable del disparo, el reglamento de Carabineros no especifica cómo deben realizarse los disparos en términos de distancia y dirección. La jueza Cristina Cabello, presidenta del tribunal, destacó que Gatica estaba en posesión de una piedra en el momento de su lesión, lo que fue considerado como “agresión activa potencialmente letal”, justificando así el uso de la escopeta antidisturbios por parte de Crespo.

Cabello explicó que Gatica se había unido a un grupo de manifestantes que lanzaban piedras a la policía, lo que llevó a la necesidad de que la infantería utilizara armas menos letales para controlar la situación. La jueza argumentó que el uso de la escopeta antidisturbios estaba plenamente justificado bajo la normativa vigente, incluyendo la circular 1832 y la orden general 2635, y que se trató de una respuesta táctica necesaria y proporcional ante una agresión ilegítima.

El tribunal también determinó que la evidencia presentada no permitía concluir que el disparo que hirió a Gatica se realizó en violación de los reglamentos, lo que llevó a la absolución de Crespo de los cargos de apremios ilegítimos. En su declaración, Gustavo Gatica expresó su descontento con el veredicto, aunque se sintió aliviado al saber que se había confirmado que Crespo fue el autor del disparo. Gatica indicó que, si es necesario, recurrirá a cortes internacionales para buscar justicia.