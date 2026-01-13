Gustavo Gatica anuncia acciones legales tras absolución de Crespo y no descarta acudir a cortes internacionales por justicia

El diputado electo Gustavo Gatica se pronunció tras la absolución del excarabinero Claudio Crespo, quien fue acusado de apremios ilegítimos que causaron su ceguera. El Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago determinó que, aunque Crespo fue el autor del disparo que dejó a Gatica sin visión, este actuó en un contexto de legítima defensa.

Gatica, quien asumirá su cargo en marzo, expresó su descontento con el fallo judicial, aunque destacó que el tribunal reconoció la autoría del disparo. “Claramente, yo no estoy satisfecho con el resultado. Sin embargo, hay algo que tranquiliza mi corazón y es que hoy en día en el juicio se acreditó que Claudio Crespo fue el autor del disparo. Eso a mí me tranquiliza demasiado”, declaró a la prensa.

El diputado electo también compartió su alivio personal al saber la identidad de quien le disparó, afirmando: “En el ámbito más personal, yo les puedo decir que no quería morir en unas décadas más sin saber quién fue la persona que me disparó. Hoy eso me tranquiliza muchísimo”.

Gatica, quien ha sido un firme defensor de la justicia y los derechos humanos, cuestionó la decisión del tribunal, señalando que es necesario reflexionar sobre por qué una persona que causa daño a otro ciudadano no es condenada. “Cabe cuestionarnos, desde mi calidad de político también hoy en día, por qué una persona que le quita la visión a otro ciudadano no es condenado. Eso lo podemos cuestionar y decir por qué pasan esas cosas en Chile, y esa es una conversación que vamos a tener más adelante en el futuro Congreso”, afirmó.

El legislador anunció que se reunirá con sus abogados para explorar todas las opciones legales disponibles, incluyendo la posibilidad de apelar la decisión del tribunal. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que acá se haga justicia. Creo que es súper relevante por el bien de nuestra democracia, por el Chile del futuro, que estos casos no pueden quedar impunes”, subrayó.

Gatica concluyó su declaración asegurando que, si es necesario, llevarán el caso a cortes internacionales para buscar justicia. “Yo le quiero decir a todos (…) que se queden tranquilos, que nosotros vamos a conversar con los abogados sobre la nulidad del juicio y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, si es necesario llegar a cortes internacionales, así lo vamos a hacer”, finalizó.