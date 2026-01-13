Gloria Benavides y Alberto Plaza, íconos de la música chilena, reciben el Premio Figura Fundamental 2025 por su legado artístico

El artista Alberto Plaza y la actriz y cantante Gloria Benavides han sido reconocidos con el Premio Figura Fundamental de la Música Chilena 2025, otorgado por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD). La distinción fue anunciada a través de las redes sociales de la institución, destacando la significativa trayectoria de ambos artistas en la cultura musical del país.

Alberto Plaza, con más de 40 años de carrera, ha dejado una huella profunda en la historia cultural chilena. La SCD subrayó que sus canciones han resonado a lo largo de varias generaciones, convirtiéndose en parte esencial de la banda sonora de Chile. Entre sus temas más emblemáticos se encuentran “Que cante la vida”, “Yo te seguiré”, “Bandido”, “Cuándo vendrás” y “Milagro de abril”, los cuales han consolidado su legado en la música romántica tanto a nivel nacional como internacional.

Por su parte, Gloria Benavides también fue elogiada por su amplia trayectoria. La SCD mencionó que canciones como “La gotita”, “Pequeño Amorcito” y “Patati Patata” la catapultaron a la fama en las décadas de 1960 y 1970. Además, su carrera se extendió a la televisión y la comedia, participando en programas icónicos como “El Jappening con Ja” y creando personajes memorables que han quedado en el imaginario colectivo chileno.

El presidente de SCD, Rodrigo Osorio, expresó que premiar a Plaza y Benavides es una forma de reconocer el país que se ha construido a lo largo de siete décadas. Destacó que Benavides ha sido una figura clave en la cultura popular chilena desde su infancia, mientras que Plaza ha sido un referente de la música romántica, cuya influencia se ha sentido no solo en Chile, sino también en otros países de América Latina.

Con estas distinciones, la SCD reafirma la importancia de estos artistas en la historia de la música y el espectáculo en Chile, resaltando su contribución a la cultura nacional.