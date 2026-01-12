Ruth Hurtado confirma que gabinete de Kast está casi listo y espera últimas confirmaciones antes del anuncio oficial

Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, anunció que el gabinete del presidente electo José Antonio Kast está casi completo, con algunos detalles por confirmar.

En una entrevista con Radio Agricultura, Hurtado indicó que el anuncio oficial de los ministros se realizará el 20 de enero, justo antes de que Kast asuma el cargo el 11 de marzo. La dirigente destacó que ya se han definido nombres para varias carteras clave, como Interior, Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y Hacienda, y que los futuros ministros están en proceso de cerrar compromisos contractuales.

Hurtado enfatizó la importancia de evitar improvisaciones en la selección de los ministros, asegurando que se busca contar con personas capacitadas para enfrentar los retos del nuevo gobierno. “No podemos repetir los errores de este gobierno anterior, sino que hay que llegar con personas que estén preparadas para implementar los cambios que los chilenos necesitan”, afirmó.

En cuanto a la seguridad pública, uno de los temas centrales de la próxima administración, la secretaria general del Partido Republicano mencionó que el equipo de Kast ha estado trabajando en medidas específicas, que incluyen acciones administrativas y propuestas legislativas. “Nuestras medidas están principalmente en materia de seguridad. De hecho, en este plan de 90 días, más del 50% se basa en algunas medidas administrativas y cambios legislativos en materia de seguridad”, explicó Hurtado.

Además, Hurtado abordó el clima político actual y las críticas provenientes del gobierno saliente, subrayando que Kast sigue avanzando en la conformación de su gabinete sin dilaciones tras su victoria electoral. La secretaria general expresó su deseo de que el traspaso de mando se realice con generosidad política.

Entre los nombres que ya están casi confirmados para el gabinete se encuentran Claudio Alvarado como Ministro del Interior, José García Ruminot en la Secretaría General de la Presidencia, Mara Sedini como ministra vocera de Gobierno, Martín Arrau en Obras Públicas, May Chomalí en Salud, Rodrigo Pérez Mackenna en Relaciones Exteriores y María Jesús Wulfen en Desarrollo Social.