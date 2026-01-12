Dino Gordillo denuncia sabotaje en su participación en Viña 2026 tras acuerdo previo con la productora Bizarro

El humorista chileno Dino Gordillo ha revelado que fue invitado al Festival de Viña del Mar 2026, a pesar de no estar en la parrilla oficial de este año. En una reciente aparición en el programa Primer Plano, Gordillo explicó que hace tres meses tuvo una reunión con Bizarro, la productora encargada del festival, donde se llegó a un acuerdo económico y la municipalidad de Viña del Mar estaba al tanto de su participación.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando se anunció la lista de comediantes para el festival de este año, en la que no figuraba su nombre. Según Gordillo, el rumor indica que fue reemplazado por el comediante Rodrigo Villegas. El humorista también mencionó que hubo una “mano negra” que influyó en su exclusión, afirmando: “Supimos que cierto personaje me había sacado, porque habló cosas que no tenía que hablar”.

Gordillo expresó su descontento por la forma en que se manejó la situación, señalando que la persona que habló mal de él no se comunicó directamente con él. “Me dolió que haya dicho ‘no, Dino Gordillo no, porque hace tres años que no trabaja, no tiene rutina, ¿a qué va a ir ahora? La otra vez subió a la señora para dar lástima, para ganarse las gaviotas’”, comentó.

El comediante, de 65 años, indicó que un ejecutivo de Mega, canal organizador del evento, sería el responsable de su exclusión, ya que fue informado por la misma gente de Bizarro sobre la situación. “De repente se alarga la cosa, no pasaba nada con los contratos, me llaman de Bizarro, ‘pasa esto’. Incluso tengo un Whatsapp que dice ‘¿qué tiene este gallo contigo?’, porque cuando se presentó la parrilla él dijo ‘no, sáquenlo, va a ir a dar lástima’”, agregó Gordillo.

Por su parte, Paula Escobar, también presente en el programa, aseguró que se comunicó con personas del canal organizador y que, según su información, Gordillo nunca habría estado considerado para el evento. La controversia en torno a la participación de Gordillo en el festival ha generado un debate sobre las decisiones de programación y las dinámicas dentro de la industria del entretenimiento en Chile.