Angelo Pierattini agradece a sus seguidores tras salir de coma y comenzar su rehabilitación tras grave accidente

El músico chileno Angelo Pierattini ha reaparecido en redes sociales tras más de dos semanas de hospitalización debido a un grave accidente automovilístico.

Este domingo, Pierattini compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, donde confirmó que ha sido dado de alta y que ha comenzado su proceso de rehabilitación. En su publicación, el artista incluyó una serie de fotografías de una carta escrita a mano, en la que relató su experiencia y agradeció a quienes lo apoyaron durante su recuperación, tanto en el ámbito médico como en el personal.

“Sus oraciones, actos de fe, espiritualidad, profundo amor y la expertiz del personal médico de la Mutual de Seguridad me tienen de alta y en pleno proceso de rehabilitación”, escribió el músico, subrayando la importancia del equipo de salud que lo atendió en la Unidad de Cuidados y Tratamientos Intensivos.

En la carta, Pierattini también ofreció detalles sobre el accidente que ocurrió el pasado 29 de septiembre, reconociendo la gravedad de su estado. “Me chocaron, estuve grave, en coma, intubado varios días… fue un milagro salir de ahí”, afirmó, describiendo su recuperación como una segunda oportunidad de vida.

El artista no olvidó agradecer a su círculo cercano y a sus seguidores por los mensajes de apoyo, oraciones y muestras de cariño que recibió durante este difícil periodo. “Estoy feliz, dando la lucha día a día pa’ reencontrarnos pronto en algún mágico escenario”, expresó, mostrando su deseo de regresar a la música y a los escenarios.

Pierattini concluyó su mensaje con palabras de emoción y gratitud: “Mil gracias por esa conexión hermosa, sus comentarios, cooperaciones y a esta vida que nos cruzó por el simple hecho de amar la música”, reafirmando el vínculo que lo une con su público y con el arte que ha sido parte de su vida y carrera.