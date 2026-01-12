Donald Trump se autoproclama “presidente interino” de Venezuela en Truth Social y desata ola de reacciones en redes

Donald Trump generó controversia al autoproclamarse “presidente interino” de Venezuela en su red social Truth Social, lo que ha desatado miles de reacciones.

Este domingo 11 de enero, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su perfil de Truth Social una imagen alterada de su perfil en Wikipedia, donde se presenta como el “presidente interino” de Venezuela. Esta acción ha sido interpretada como una autoproclamación por parte de Trump, aunque hasta el momento no ha habido confirmación ni desmentido por parte de las autoridades venezolanas.

La publicación de Trump se produce en un contexto en el que él mismo había ordenado una acción militar que resultó en la captura del exmandatario Nicolás Maduro, quien actualmente se encuentra detenido en una cárcel en Brooklyn, Nueva York. A pesar de la notoriedad de la publicación, ninguna autoridad de Estados Unidos ni de Venezuela ha hecho un pronunciamiento oficial sobre un posible nombramiento de Trump en el gobierno venezolano.

En la actualidad, Delcy Rodríguez ocupa el cargo de presidenta de Venezuela, habiendo asumido oficialmente tras la caída de Maduro, con el respaldo del propio Trump. La situación política en Venezuela sigue siendo tensa y compleja, y la autoproclamación de Trump ha suscitado un amplio debate en las redes sociales, acumulando miles de comentarios y reacciones de usuarios.

Hasta el momento, la comunidad internacional y los organismos pertinentes no han reconocido a Trump como presidente interino de Venezuela, manteniendo la situación política en un estado de incertidumbre.