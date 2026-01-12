Dino Gordillo sorprende a JC Rodríguez con chistes inesperados en Primer Plano y desata reacciones en redes sociales

Una inesperada situación se vivió en el programa “Primer Plano” de CHV, donde el humorista Dino Gordillo abordó su fallido regreso al Festival de Viña del Mar, un evento que, según él, estaba casi asegurado. Durante la entrevista, Gordillo no solo compartió su experiencia, sino que también aprovechó para hacer bromas a los presentes, incluyendo al conductor del programa, Julio César Rodríguez.

En un momento de su intervención, Gordillo hizo referencia a un supuesto intento de asalto que habría sufrido Rodríguez la noche anterior. “Lo que más siento es el accidente que tuviste, lo supe. Te salieron a cogotear, me contaron”, expresó el humorista, generando risas y asombro entre los asistentes y televidentes. A pesar de la incomodidad que pudo haber sentido Rodríguez, quien respondió con un “no me pillaron”, el ambiente se mantuvo ligero, y el conductor devolvió la broma al recordar que algo similar le había ocurrido a Gordillo en el pasado.

El momento cómico no pasó desapercibido en las redes sociales, donde los usuarios reaccionaron de diversas maneras. Algunos criticaron a Gordillo por su humor, sugiriendo que su estilo ya no es bien recibido. Comentarios como “humor fome” y “ya nadie se ríe de sus chistes” reflejaron la división de opiniones sobre su actuación. Otros, sin embargo, disfrutaron del intercambio y la espontaneidad del momento.

Dino Gordillo, conocido por su estilo provocador y su capacidad para improvisar, ha sido una figura controvertida en el mundo del espectáculo chileno. Su ausencia en el Festival de Viña del Mar ha generado especulaciones y comentarios, y su reciente aparición en “Primer Plano” ha reavivado el interés por su carrera y su futuro en la comedia.