Ministerio de Energía anuncia 23 nuevas obras de transmisión para el Plan de Expansión 2024, con inversiones millonarias

El Ministerio de Energía de Chile ha publicado el Decreto N°354 en el Diario Oficial, que establece 23 nuevas obras de transmisión eléctrica que comenzarán su proceso de licitación en el transcurso de los próximos doce meses, como parte del Plan de Expansión 2024.

Entre las obras a nivel nacional, destacan seis proyectos significativos, entre los que se incluye la Nueva línea 2×500 kV Nueva Chuquicamata-Miraje, energizada en 220 kV, con una inversión referencial de 90 millones de dólares. También se contempla el proyecto de la Nueva S/E Tiquel y nueva línea 2×500 kV Tiquel-Tiquilemu, que requiere una inversión de 125 millones de dólares, así como la nueva línea Tiquel-Las Delicias, que tendrá un costo de 41,3 millones de dólares.

Además, se han programado tres nuevas subestaciones: Tiuquilemu, con un costo de 24,6 millones de dólares; La Calle, que requerirá 33,3 millones de dólares; y Cambrales, con una inversión de 19,8 millones de dólares.

En cuanto a las obras zonales, el decreto incluye 17 proyectos, destacando la nueva línea de transmisión 2×66 kV La Unión-Los Tambores, que se ejecutará en un plazo de 54 meses y con una inversión referencial de 13,56 millones de dólares. También se contempla la nueva subestación Puerto Octay y la línea 2×66 kV Puerto Octay–Frutillar Norte, que suman una inversión de 31,99 millones de dólares, con un costo de operación y mantenimiento anual de 1,75 millones de dólares y un plazo constructivo de 54 meses. La vida útil de esta infraestructura se estima en 31 años.

En el Sistema Zonal B, se incluye la Nueva Subestación Palca, que implicará la intervención de tramos existentes y la creación de nuevos tramos con calificación zonal. Esta subestación deberá estar operativa en un plazo máximo de 48 meses desde la publicación del decreto, con una inversión referencial de 7,14 millones de dólares.

Todas estas obras serán licitadas por el Coordinador Eléctrico Nacional, siguiendo los plazos y condiciones establecidos en la Ley General de Servicios Eléctricos. El decreto también aclara que el Plan de Expansión 2024 no incluye nuevas obras que deban someterse al procedimiento de determinación de franjas preliminares en el próximo año, estableciendo así el marco regulatorio para esta nueva fase de expansión de la transmisión zonal.