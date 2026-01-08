Venezuela anuncia liberación de un número significativo de presos políticos, incluyendo ciudadanos extranjeros, en un giro inesperado

Un número significativo de detenidos por motivos políticos, incluidos ciudadanos extranjeros, ha sido liberado en Venezuela, según anunció el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, este jueves. Esta medida marca las primeras excarcelaciones bajo el interinato de Delcy Rodríguez, quien asumió funciones temporalmente tras una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero, que resultó en la captura del presidente depuesto Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Rodríguez afirmó que “para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras”. Sin embargo, no se proporcionaron detalles sobre la cantidad exacta de liberaciones ni sobre los criterios utilizados para seleccionar a los excarcelados.

El anuncio se realizó en el palacio Legislativo, donde el jefe de la Asamblea Nacional indicó que “estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”. La falta de información precisa ha generado expectativas y especulaciones sobre el alcance de esta medida.

Alfredo Romero, abogado y miembro de la ONG Foro Penal, celebró la noticia en la red social X, expresando: “¡Buenas noticias! Sabemos ya de algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros”. Esta organización ha documentado un total de 806 presos políticos en Venezuela, de los cuales 175 son militares, lo que subraya la magnitud de la situación de derechos humanos en el país.

La liberación de estos detenidos se produce en un contexto de creciente presión internacional sobre el gobierno venezolano y en medio de un clima de tensión política y social. Las reacciones a esta medida son variadas, y se espera que continúen las discusiones sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y el futuro de los detenidos políticos.