Colo Colo busca a Enzo Roco como reemplazo de Saldivia: el defensor chileno quedó libre en Europa y es opción

Colo Colo busca un nuevo defensor tras la inminente salida de Alan Saldivia al Vasco da Gama, y Enzo Roco se perfila como una opción atractiva.

La situación de Alan Saldivia, quien está a punto de unirse al club brasileño Vasco da Gama, ha llevado a Colo Colo a explorar el mercado de fichajes en busca de un reemplazo en la defensa. Según el periodista Cristián Alvarado, en el programa ‘De Puntete’, el nombre de Enzo Roco ha cobrado relevancia en Macul, donde se considera su incorporación como una posibilidad viable.

Roco, defensor chileno de 33 años, se encuentra actualmente como agente libre tras la finalización de su contrato con el Fatih Karagümrük de Turquía. Su situación ha llamado la atención no solo de Colo Colo, sino también de Universidad Católica, que está interesada en repatriar al jugador, quien fue parte del equipo que ganó la Copa América con la selección chilena en 2016.

En la reciente reunión del directorio de Blanco y Negro, se analizó la opción de Roco, quien se encuentra en una lista que incluye a otros tres defensores: el argentino Óscar Salomón, del Platense; el uruguayo Javier Méndez, de Peñarol; y el paraguayo Junior Barreto, de Olimpia. La búsqueda de un nuevo zaguero se ha vuelto urgente para el club, que busca reforzar su línea defensiva ante la inminente salida de Saldivia.

La situación de Roco y su posible regreso al fútbol chileno se suma a un contexto de movimientos en el mercado de fichajes, donde varios clubes están buscando fortalecer sus plantillas de cara a la próxima temporada.