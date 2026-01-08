Paul Vásquez, el Flaco, celebra su titulación como TENS a los 57 años: “Si los viejos podemos, ustedes también”

El comediante y bombero Paul Vásquez, conocido como “el Flaco”, ha compartido con sus seguidores su reciente logro académico: ha obtenido el título de Técnico en Enfermería (TENS), lo que le permitirá acceder a nuevas oportunidades laborales en esta nueva etapa de su vida.

A sus 57 años, Vásquez expresó su felicidad y orgullo por este hito, destacando que su esfuerzo en los estudios le ha permitido dejar temporalmente su carrera como comediante. En sus propias palabras, el artista afirmó: “si los viejos podemos, ustedes con la juventud, con ese tesoro que tienen, lo pueden lograr”. Esta declaración refleja su deseo de motivar a otros a seguir sus sueños y continuar su formación académica.

El comediante, quien también es voluntario en la Quinta Compañía de Bomberos de San Bernardo, compartió su experiencia en el programa “Fiebre de Baile”, donde relató la insólita situación que lo llevó a retomar sus estudios. La compañía de bomberos, a través de su cuenta de Instagram, celebró su logro, comentando: “Nos alegra contar cada día con más voluntarios profesionales en nuestras filas, que siguen creciendo tanto en lo bomberil como en lo personal”.

Además, el Centro de Formación Técnica Escuela Nacional de Capacitación (CFT ENAC), institución donde Vásquez cursó sus estudios, también se unió a las felicitaciones publicando un video de su ceremonia de titulación en Instagram, acompañándolo de un mensaje de congratulación.

Este nuevo capítulo en la vida de Paul Vásquez no solo resalta su dedicación y esfuerzo, sino que también pone de manifiesto la importancia de la educación continua y el desarrollo personal, incluso en etapas avanzadas de la vida.