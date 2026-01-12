Jordi Castell arremete contra la hipocresía de famosos que lamentan muerte de Andrés Caniulef en redes sociales

El fotógrafo y figura de televisión Jordi Castell ha expresado su descontento en redes sociales tras el fallecimiento del periodista Andrés Caniulef, criticando a los famosos que han lamentado su muerte. En un video publicado en Instagram, Castell calificó de “hipócritas” a aquellos que, según él, no valoraron a Caniulef en vida.

Castell cuestionó la sinceridad de los elogios que han surgido tras el deceso de Caniulef, afirmando: “Cosas que no tengo ningún interés en entender y es el nivel de hipocresía de la gente que trabaja en televisión y de los medios, ensalzando cada vez que se muere un muerto, porque no hay muerto malo”. En su crítica, el fotógrafo se preguntó si alguna vez los colegas de Caniulef le habían reconocido su labor como periodista, señalando que lo único que ha visto en los últimos días es un “loop de imágenes donde lo sacaban del closet en forma obligatoria, o se burlaban de su condición de VIH”.

Además de criticar a las figuras de la televisión, Castell dirigió su ira hacia los grandes canales, preguntando: “¿Hay alguien que le haya ofrecido trabajo estable? ¿Hay alguien que lo haya tenido como un verdadero ícono del espectáculo a este periodista?” En su mensaje, Castell también hizo un llamado a la reflexión sobre el respeto hacia la familia de Caniulef, quien dejó a sus padres en duelo: “Todos se llenan la boca hablando cosas lindas, pero en el fondo es un morbo que a mí me parece bien decadente. Lo digo a título muy personal. Hay dos padres que están enterrando a un hijo; un poquitito de respeto por ellos, por último”.

Andrés Caniulef, quien había revelado su condición de VIH hace ocho años durante su participación en el reality “Palabra de Honor”, había estado alejado de la televisión antes de su fallecimiento. En julio, Caniulef había reaparecido en los medios tras ser inducido en coma debido a una septicemia provocada por un golpe en la rodilla. Tras su recuperación, se unió como conductor del programa “No es lo mismo” de Tevex, donde trabajó hasta su muerte.