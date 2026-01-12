Nuevos beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal: ¿Cuándo y cómo deben solicitarla para recibir apoyo económico?

Un nuevo grupo de beneficiarios se sumará a la Pensión Garantizada Universal (PGU) en Chile, un aporte estatal que busca aumentar las jubilaciones de personas con pensiones de leyes reparatorias y pensiones de gracia.

La PGU ofrece un apoyo económico de hasta $224.004 mensuales y comenzará a ser entregada a quienes cumplan con ciertos requisitos. Según información de ChileAtiende, los pensionados bajo la Ley Rettig, la Ley Valech, aquellos con pensiones de gracia y las personas exoneradas políticas podrán solicitar este beneficio a partir de junio de 2026, siempre que tengan 75 años o más al 30 de septiembre de ese año.

Además, a partir de junio de 2027, se ampliará el acceso a la PGU para quienes tengan 65 años o más en la misma fecha. Este cambio busca incluir a un mayor número de adultos mayores en el sistema de pensiones, brindando un apoyo financiero adicional a aquellos que se encuentran en situaciones vulnerables.

Para solicitar la PGU, los interesados deben ingresar a la página de ChileAtiende, donde deberán proporcionar su RUN y fecha de nacimiento para verificar si son elegibles. Si cumplen con los requisitos, podrán acceder al sistema con Clave Única y seguir los pasos necesarios para enviar su solicitud.

Los requisitos para acceder a la Pensión Garantizada Universal son los siguientes: tener 65 años o más, no pertenecer al 10% más rico de la población, acreditar residencia en Chile durante al menos 20 años (ya sea de forma continua o discontinua) desde que cumplieron 20 años, y haber residido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años previos a la solicitud. Además, la pensión base del solicitante debe ser igual o menor a $1.210.828, que se calcula sumando la Pensión Autofinanciada y otras pensiones.

Este nuevo enfoque en la PGU refleja un esfuerzo por parte del gobierno chileno para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, especialmente aquellos que han sido afectados por situaciones históricas de injusticia social.