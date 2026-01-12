Jordi Castell critica la hipocresía de los medios tras la muerte de Caniulef: ¿dónde estaban en vida?

Jordi Castell critica la hipocresía en los homenajes a Andrés Caniulef tras su fallecimiento, señalando la falta de apoyo durante su vida.

El comunicador Jordi Castell ha expresado su descontento ante la ola de elogios y tributos que han surgido tras la muerte de Andrés Caniulef, quien falleció el pasado viernes. Castell reflexionó sobre la aparente hipocresía de algunos personajes de la televisión y los medios que, en momentos difíciles para Caniulef, no estuvieron presentes, pero que ahora se manifiestan con sentidas despedidas y reconocimientos.

“Cosas que no tengo ningún interés en entender, y es el nivel de hipocresía de la gente que trabaja en televisión y los medios, ensalzando cada vez que se muere un muerto, porque no hay muerto malo“, comentó Castell, cuestionando la sinceridad de estos homenajes.

El comunicador también se mostró indignado por el contraste entre las alabanzas actuales y el trato que Caniulef recibió en vida, recordando que muchos de los que ahora lo reconocen no lo hicieron cuando él estaba vivo. “¿Se lo dijeron alguna vez en su cara? ¿Lo reconocieron como buen periodista?“, se preguntó Castell, quien criticó la forma en que los medios han tratado la vida de Caniulef, especialmente en relación a su condición de VIH.

Castell destacó que, en lugar de ofrecer apoyo y reconocimiento, muchos optaron por burlarse de su situación. “Porque yo lo único que he visto en estos días es un loop de imágenes donde lo sacaban del clóset en forma obligatoria, se burlaban de su condición de VIH“, afirmó.

Además, Castell hizo un llamado a la reflexión sobre el respeto hacia la familia de Caniulef, mencionando que “hay dos padres enterrando a un hijo… Un poquito de respeto por ellos, por último“.

La muerte de Andrés Caniulef ha generado un debate sobre la ética en el tratamiento de figuras públicas y la necesidad de un cambio en la forma en que los medios abordan temas sensibles como la salud y la vida personal de los comunicadores. Su legado como periodista y su lucha personal han dejado una huella en el ámbito del espectáculo en Chile.