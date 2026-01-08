¡Regresa Jackass! Nueva película promete acrobacias extremas y humor absurdo, estreno programado para el 26 de junio de 2026

La icónica serie de televisión “Jackass” regresará a la pantalla grande con una nueva película programada para estrenarse el 26 de junio de 2026, según anunció Johnny Knoxville en su cuenta de Instagram.

Desde su debut en el año 2000, “Jackass” ha capturado la atención del público con sus acrobacias y desafíos extremos, ganándose un lugar especial en el corazón de los televidentes. A lo largo de los años, el programa ha evolucionado, incorporando nuevos retos y miembros al elenco, aunque su popularidad ha ido disminuyendo con el tiempo, llegando a quedar casi en el olvido. A pesar de esto, la serie ha producido cuatro películas, siendo la más reciente “Jackass Forever”, que se estrenó en 2022.

Knoxville, conocido por su humor y valentía, compartió la noticia del regreso de la franquicia cinematográfica, generando gran expectativa entre los fanáticos. La película será distribuida por Paramount Pictures, lo que asegura un respaldo significativo para su lanzamiento. En su anuncio, Knoxville también mencionó que el elenco promete regresar a las acrobacias extremas que caracterizan a la serie, combinadas con el humor absurdo que ha sido su sello distintivo.

La nueva película de "Jackass" se espera que recupere la esencia de los viejos tiempos, ofreciendo a los seguidores de la serie lo que han estado esperando durante años.