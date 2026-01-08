Calbuco: Fiscalía mantiene orden de arresto contra brujo venezolano tras suicidio de joven extorsionada por amenazas y estafa

La Fiscalía de Calbuco ha confirmado que se mantiene activa una orden de arresto contra un hombre de origen venezolano, acusado de extorsionar y amenazar a una joven que se quitó la vida tras ser víctima de sus engaños. El caso de Javiera Campos, quien tenía 22 años y trabajaba en el Muelle La Vega, ha conmocionado a la comunidad local y ha puesto de relieve la problemática de las estafas a través de internet.

Javiera Campos contactó al supuesto “brujo sanador” el 28 de agosto de 2024, siguiendo la recomendación de una amiga, debido a su constante cansancio. El hombre le solicitó inicialmente dos fotos desnuda y un depósito de 475 mil pesos, seguido de otros pagos que sumaron un total de 2 millones 975 mil pesos. Tras darse cuenta de que se trataba de una estafa, la joven bloqueó al estafador, lo que desencadenó una serie de amenazas de muerte a través de Facebook, así como la advertencia de que las fotos serían enviadas a su familia.

Desafortunadamente, el cuerpo de Javiera fue encontrado en una bodega de su familia, donde se había quitado la vida tras días de intimidación. Desde su fallecimiento, que ocurrió hace más de un año, la Fiscalía ha estado investigando el caso y ha identificado al responsable, quien se cree que se encuentra en Venezuela, habiendo salido del país antes de que se cometiera el delito.

El fiscal Marcelo Maldonado ha indicado que se están evaluando diligencias internacionales para intentar llevar al acusado ante la justicia, aunque esto dependerá de la situación geopolítica en la región. Además, el Ministerio Público está considerando imputar el delito de “suicidio femicida” al sujeto, en virtud de la “Ley Antonia”, que busca sancionar a quienes incitan al suicidio de mujeres a través de la violencia y la extorsión.

Este caso ha resaltado la creciente preocupación por las estafas en línea en Chile, donde se han registrado múltiples denuncias similares. Sin embargo, el caso de Javiera Campos es único, ya que culminó en su trágica muerte, lo que ha llevado a un mayor escrutinio sobre la protección de las víctimas de este tipo de delitos.