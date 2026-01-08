Asombroso hallazgo: asteroide de 710 metros rota en solo 1,88 minutos, desafiando las leyes de la física conocidas

Un asteroide de gran tamaño ha sido descubierto por el Observatorio Vera C. Rubin, sorprendiendo a la comunidad científica por su inusual velocidad de rotación.

El hallazgo, liderado por Sarah Greenstreet y publicado en The Astrophysical Journal Letters, sugiere que este descubrimiento podría revolucionar la comprensión de los procesos de formación y evolución de los cuerpos menores en el sistema solar. Durante la campaña de observación denominada “First Look”, realizada en junio de 2025, el Observatorio Rubin catalogó miles de asteroides, de los cuales 1,900 son completamente nuevos para la ciencia. Entre estos, 19 presentan períodos de rotación que desafían los límites físicos conocidos.

El asteroide más notable de este grupo es el 2025 MN45, que tiene un diámetro de 710 metros y completa una rotación sobre su eje en solo 1.88 minutos, un tiempo extraordinariamente corto para un objeto de su tamaño y resistencia estructural. Luca Rizzi, responsable del programa de infraestructura de investigación de la NSF, comentó: “El Observatorio Rubin de la NSF-DOE descubrirá cosas que nadie sabía que debía buscar”.

La misión principal del Observatorio, conocida como el Estudio del Legado del Espacio y el Tiempo (LSST), tiene como objetivo escanear sistemáticamente el cielo nocturno del hemisferio sur durante una década, creando un registro profundo y detallado del cosmos. Aaron Roodman, subdirector del LSST, explicó que “Rubin puede tomar una imagen cada 40 segundos. La capacidad de encontrar miles de nuevos asteroides en tan poco tiempo y aprender tanto sobre ellos es una ventana a lo que se descubrirá durante el estudio de 10 años”.

El estudio incluye 76 asteroides con períodos de rotación bien definidos, de los cuales 16 son considerados superrápidos (con tiempos de rotación entre 13 minutos y 2.2 horas) y tres son ultrarrápidos (menos de cinco minutos por vuelta), cifras que superan ampliamente los descubrimientos anteriores en este campo.