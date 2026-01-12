Jenny, la influencer que lideraría la banda delictual detrás de la millonaria estafa a Amparo Noguera, revelada por la Fiscalía

La actriz chilena Amparo Noguera fue víctima de una estafa millonaria que asciende a $700 millones, con la influencer Jenny Ramos como presunta cabecilla de la banda delictual involucrada.

La semana pasada, se reveló que Noguera había sido estafada por un grupo delictivo compuesto por al menos diez personas. Según información proporcionada por T13, las autoridades han identificado a Jenny Ramos, de 41 años, como la líder de esta organización. Ramos cuenta con aproximadamente 100 mil seguidores en su cuenta de TikTok y se le atribuye un papel clave en la ejecución del fraude.

Durante la primera jornada de formalización, la Fiscalía Oriente presentó pruebas que apuntan a Ramos como la principal responsable de la estafa. Se detalló que la banda operaba contactando a las víctimas, haciéndoles creer que su dinero estaba en peligro debido a la acción de delincuentes en el extranjero. Para proteger sus fondos, las víctimas eran engañadas y se les solicitaba que entregaran dinero a supuestos efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Los delincuentes, que se hacían pasar por policías, se presentaban en las casas de las víctimas para recoger el dinero o artículos de valor. En este esquema, Ramos y una cómplice actuaban como falsas ejecutivas, alertando a las personas sobre el ‘peligro’ que corrían sus ahorros, lo que facilitaba el engaño.

Además, durante la audiencia se reveló que Ramos se habría quedado con una parte significativa de los $700 millones que fueron sustraídos a Noguera, y se sospecha que también administró el dinero entre los demás miembros de la banda.

La Policía de Investigaciones (PDI) continúa con las indagaciones y no se descarta la posible implicación de algún funcionario bancario, dado que el modus operandi de la banda incluía transferencias y el uso de tarjetas de débito y crédito. Este caso se encuentra en proceso judicial, y los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que se determine lo contrario por las autoridades competentes.